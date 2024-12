“Scrooge”, l’Associazione Zocarlico in scena al Summarte

Sabato 21 dicembre 2024, alle ore 20:30, presso il Teatro Summarte di Somma Vesuviana andrà in scena “Scrooge”, una rivisitazione del celebre Canto di Natale di Charles Dickens, a cura dell’Associazione Teatrale Zocarlico di Pomigliano d’Arco.

Un’occasione per vivere una serata di arte e intrattenimento di spessore, in un’atmosfera calda e accogliente, perfetta per le festività natalizie. Il pubblico potrà godere di una rappresentazione teatrale che promette di conquistare cuori e suscitare riflessioni.

«Lo Zocarlico, famoso per il suo impegno nel teatro amatoriale e la valorizzazione delle tradizioni culturali, propone una diversa interpretazione della classica storia natalizia, arricchita da una sceneggiatura coinvolgente e da una messa in scena originale.» Ha dichiarato Carlo La Sala, Presidente dell’Associazione. «E’ la storia di Ebenezer Scrooge, l’avaro per eccellenza, e del suo viaggio redentore attraverso il Natale passato, presente e futuro, sarà raccontata con passione e talento, regalando emozioni e riflessioni a grandi e piccoli. Una serata all’insegna del teatro, della tradizione e dello spirito natalizio: non mancate!».

Nata a Pomigliano d’Arco nel 2019, l’Associazione Zocarlico ha l’intento di promuovere il teatro amatoriale e valorizzare il talento locale, si è distinta negli anni per la qualità delle sue produzioni e per l’entusiasmo con cui coinvolge il pubblico in storie emozionanti e divertenti. Composta da attori appassionati e volontari del territorio, l’associazione si dedica alla diffusione della cultura teatrale, proponendo spettacoli che spaziano dal comico al drammatico, senza mai perdere di vista l’importanza del legame con le tradizioni e la comunità.

«La nostra associazione si distingue da sempre per l’energia e la dedizione dei suoi membri, uniti dalla passione per il teatro. » Ha commentato Enzo Scala, VicePresidente e Direttore Culturale. «Negli anni, la compagnia ha conquistato il pubblico con spettacoli che combinano intrattenimento e profondità, mantenendo un forte legame con la comunità locale».

“Scrooge”a cura dell’Associazione Teatrale Zocarlico di Pomigliano d’Arco, sarà portata in scena al Teatro Summarte di Somma Vesuviana dalla compagnia di attori e attrici di seguito:

NARRATORE: Enrico Telese (voce); BOB CRATCHIT: Enzo Scala; EBENEZER SCROOGE: Carlo la Sala; FRED: Salvatore Gifuni; UN SIGNORE: Ermanno Ceruetto; MARLEY: Antonio Mattiello; FANTASMA DEL PASSATO: Imma Vitiello; FAN: Ludovica Gotti; SCROOGE BAMBINO: Fabio Tortora; FEZZIWIG: Christian Gifuni; DICK: Fabio Tortora; DIANE: Federica Serzio; SCROOGE GIOVANE: Alessandro Morra; FRANK: Ermanno Ceruetto; FANTASMA DEL PRESENTE: Francesca Catullo; PETRA: Allegra Fiocco; EILEEN CRATCHIT:Virna Perna; MARTHA: Claudia Tortora; TIMMY: Lucio Cuorvo; IGNORANZA: Ludovica Gotti; MISERIA: Allegra Fiocco; FANTASMA DEL FUTURO: Federica Serzio; MEL: Imma Vitiello; MICHAEL: Antonio Mattiello; INGRID: Claudia Tortora; 1° BECCHINO: Christian Gifuni; GOVERNANTE: Virna Perna; 2° BECCHINO: Carlo Riccio; 1° UOMO: Alessandro Morra; 2° UOMO: Ermanno Ceruetto; CAROLINA: Claudia Tortora; MARITO DI CAROLINA: Antonio Mattiello; RAGAZZINA fuori campo: Allegra Fiocco; RAGAZZINO fuori campo: Fabio Tortora.

Per informazioni e biglietti:

Telefona ai numeri 3280274490 o 3202132335

Rivolgiti ai punti vendita Cartolibromania Malva o direttamente al Teatro Summarte a Somma Vesuviana.

