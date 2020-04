Stasera in tv, le prime serate del 10 aprile

Anche stasera salveremo il mondo dal divano guardando la tv. Di seguito la selezioni di Cultura a Colori delle migliori prime serate del palinsesto televisivo.

Rai 1

20.50 Colosseo: Rito della Via Crucis presieduto dal Papa

In Mondovisione, dal Sagrato della Basilica di San Pietro rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco.

Rai 2

21.20 90 Minuti in Paradiso

Tornato miracolosamente alla vita dopo un terribile incidente, Don Piper sostiene di aver visto il Paradiso.

Rai 3

21.00 L’albero degli zoccoli

Tra l’autunno 1897 e l’estate 1898, quattro famiglie vivono in una cascina della Bassa Bergamasca. Tra i componenti di questa comunità esiste un profo…

Rai Movie

21.10 C’est la vie – Prendila come viene

Max e’ un wedding planner navigato e logorato alla vigilia di un matrimonio e di una consegna. L’ultima corve’e e’ un ricevimento di nozze nel giardin…

Rai 4

21.00 American Ultra

La vita di Mike (Jesse Eisenberg), un ragazzo apparantemente sfortunato e demotivato che vive in una piccola citta’ con la fidanzata Phoebe (Kristen S…

Canale 5

21.21 Quasi amici – Intouchables

Dopo un incidente di parapendio che l’ha paralizzato dal collo in giu’, il ricco aristocratico Philippe ha bisogno di qualcuno che si occupi costantem…

Italia 1

21.18 Twilight

Bella e’ una ragazza comune, poco attratta da cio’ che affascina il mondo delle sue coetanee. Trasferitasi di recente a vivere con il padre in una cit…

Canale 20

21.04 Big Game – Caccia al presidente

Durante una traversata transoceanica, l’Air Force One diretto a Helsinki subisce una minaccia di attacco e il Presidente degli Stati Uniti d’America e…

Rete 4

21.21 Il re dei re

Il film inizia con la nascita di Gesu’, nel quadro di una situazione particolarmente travagliata a causa della spietata dominazione romana sul territo…

Paramount Channel

21.10 Sherlock – Stagione 2 Episodio 1 – Scandalo a Belgravia

L’immagine pubblica della monarchia e’ a rischio per via di alcune foto compromettenti. Per risolvere il caso Sherlock dovra’ riuscire a superare in i…

Iris

21.00 By the sea

Roland e Vanessa, due coniugi americani in piena crisi matrimoniale, arrivano in una tranquilla e pittoresca localita’ balneare nella Francia degli an…