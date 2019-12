Stasera in tv, le prime serate del 18 dicembre 2019

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio Assoluta – A quarant’anni dall’assassinio dell’eroe borghese Giorgio Ambrosoli, avvenuto a Milano l’11 luglio del 1979, la docu-fict ion si pone l’obiettivo di raccontare la storia esemplare di un uomo comune ed eroico al tempo stesso, che amava la sua famiglia e il suo lavoro, che credeva nel significato della responsabilità e della legalità, al punto da metterle al di sopra della su a stessa sicurezza. Il punto di vista del racconto è quello del maresciallo Silvio Novembre, suo stretto collaboratore, voce fuori campo di finzione, perché interpretata da un attore, ma allo stesso tempo autentica perché ispirata alle parole espresse dallo stesso Novembre…

Rai 2 – 21:20 – Salemme il bello… della diretta! – Il secondo di tre appuntamenti dal vivo con l’arte di Vincenzo Salemme, con un’altra delle sue commedie, “Sogni e bisogni “, in cui interpreta in maniera eclettica i vari sentimenti della vita…

Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto? – La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la possibilita’ di telefonare in diretta.

Rete 4 – 21:25 – #CR4 LA REPUBBLICA DELLE DONNE – Piero Chiambretti arriva in prima serata con un nuovo programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore.

Canale 5 – 21:20 – VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA – VATICANO – Cesare Bocci ci accompagnerà in uno straordinario percorso tra i tesori nascosti e luoghi mai visti del Vaticano

Italia 1 – 21:20 – IL SETTIMO FIGLIO – 1 PARTE – In un passato in cui le forze del male lottano per avere il sopravvento sulla Terra, al mago Gregory (Jeff Bridges), un cavaliere incappucciato e severo, e’ riuscita l’impresa di catturare Mamma Malkin (Julianne Moore), la strega piu’ temibile di tutta la contea, costringendola a secoli di prigionia. Quando per un errore involontario Mamma Malkin ritorna in liberta’ e minaccia di far scendere una terribile maledizione sugli uomini, Gregory ha tempo fino alla prossima luna piena per trovare l’unica persona in grado di fermarla: il settimo figlio di un settimo figlio. Lo individua nel giovane Tom Ward (Ben Barnes) ma deve lottare contro il tempo per insegnargli cio’ che di solito richiede anni e anni di preparazione.

Rai Movie – 21:15 – Un marito a tre piani – Kumar si innamora di tre donne e le sposa contemporaneamente, senza che siano a conoscenza della sua trigamia. Quanto potrà durare?.