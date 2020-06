Stasera in tv, le prime serate del 22 giugno 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Il giovane Montalbano – Ferito a morte – Montalbano insieme alla sua squadra è alle prese con l’omicidio di un usuraio che sembra però nascondere moventi passionali. Intanto Livia, venuta a trovarlo, fa amicizia con il padre di Montalbano, ma quando Salvo lo scopre reagisce male e si chiude in se stesso. Livia però non si arrende e riesce a far confessare al commissario il motivo per cui ce l’ha tanto con il padre… Mentre per Carmine Fazio giunge il momento della pensione, al commissariato di Vigata arriva suo figlio Giuseppe, sveglio e meticoloso quanto lui…

Rai 2 – 21:20 – Hawaii Five – 0 Punti deboli – Steve McGarrett, un decorato tenente comandante dei Navy SEAL, ritorna a Oahu, sua citta’ natale, per investigare sulla morte del padre, ucciso da una banda di criminali che McGarrett conosce molto bene. In quest’occasione viene convinto dal governatore delle Hawaii a formare una speciale task force della State Police – gestita secondo le sue regole – per combattere la crescente criminalita’ nell’arcipelago: in cambio avra’ a sua disposizione tutti i mezzi necessari per portare avanti l’indagine sull’omicidio del padre. Steve chiama a far parte della squadra il detective Danny “Danno” Williams, un poliziotto del New Jersey appena trasferitosi per stare vicino alla figlia, che vive a Honolulu assieme alla madre e al nuovo compagno di lei; Chin Ho Kelly, un ex detective del luogo, ingiustamente accusato di corruzione; e Kona “Kono” Kalakaua, la cugina di Chin, una giovane e spavalda agente fresca di accademia, desiderosa di far parte della nuova squadra, per la quale il gruppo sceglie il nome di Five-0.

Rai 3 – 21:20 – Le verità nascoste – Il dottor Norman Spencer e Claire sono felicemente sposati e abitano in una villa sul lago decisamente troppo isolata. Mentre lui lavora su esperimenti genetici, lei sta a casa e sente strane presenze. Il primo sospetto e’ che il vicino abbia ammazzato la moglie: lo spia col binocolo e ben presto la pista si rivela falsa. Cio’ non toglie che in casa c’e’ “qualcuno” o qualcosa: porte che non si chiudono bene, quadri che cascano senza che nessuno li tocchi e quello strano fumo che esce dalla vasca da bagno. I fantasmi di Alfred Hitchcock e di Bernard Hermann fanno capo ovunque, durante i 130 minuti del film di Zemeckis

Rete 4 – 21:25 – QUARTA REPUBBLICA – Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – 21:21 – ROBIN HOOD – 1 PARTE – Rivisitazione del mito di Robin Hood che rubava ai ricchi per donare ai poveri. Questa versione di Ridley Scott cerca di scavare nella leggenda e dare delle motivazioni personali ma anche storiche al personaggio.

Italia 1 – 21:30 – FUGA DA REUMA PARK – 1 PARTE – In un futuro prossimo, Giacomo e’ in sedia a rotelle, attaccato a flebo di Barbera e gira con una pistola giocattolo. Giovanni ha la memoria che fa cilecca e parla con i piccioni ma non ha perso la passione per le procaci infermiere. Aldo viene abbandonato dai figli proprio la mattina di Natale. I tre si ritrovano al Reuma Park, una casa di ricovero improvvisata all’interno di un Luna Park dismesso, dove imperversa l’energica Ludmilla, un’infermiera russa taglia XXL. La notte di Natale, mentre al Reuma Park si fa festa con ospiti a sorpresa, musica, tombolata e panettone, il trio ricomposto mette in atto una rocambolesca fuga a suon di petardi. Verso dove? Giacomo ha un sogno, Giovanni ha una barca e Aldo ha il solito travolgente entusiasmo. Tutto puo’ accadere, anche imboccare i Navigli di Milano per raggiungere Rio de Janeiro.

Rai Movie – 21:10 – Il mercenario – Paco assolda Kowalski per combattere un proprietario di miniere e fare la rivoluzione. Columba, innamorata di Paco, lo mette in guardia contro l’avidità del mercenario.