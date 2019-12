Stasera in tv, le prime serate del 24 dicembre 2019

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco (Religioso)

Dalla Basilica di San Pietro in Roma, la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco.

RAI 2 – Alla ricerca di Dory (Film)



21.05

Dory vive felicemente presso la barriera corallina insieme a Nemo e Marlin. Quando Dory ricorda improvvisamente di avere una famiglia che forse la sta cercando, i tre decidono di partire per una straordinaria avventura attraverso l’oceano che li condurrà fino al prestigioso Marine Life Institute, in California: un acquario che e’ anche un centro di riabilitazione. Per riuscire a trovare sua madre e suo padre, Dory chiederà aiuto ai tre abitanti più stravaganti del posto.

RAI 3 – 43o Festival del Circo di Montecarlo (Evento)

21.20

L’arte circense è di scena nel Principato di Monaco. Il Festival internazionale del Circo di Monte Carlo è stato fondato nel 1974 da Ranieri III di Monaco, dal 2006 Stephanie di Monaco è la presidente del festival. Durante la manifestazione vengono assegnati i clown d’oro, d’argento e di bronzo agli artisti più meritevoli provenienti da tutte le parti del mondo.

RETE 4 – 7 spose per 7 fratelli (Film)

21.27

I sette fratelli Pontipee vivono in una casa solitaria tra i monti, facendo i boscaioli e gli agricoltori: essendo rimasti orfani, sentono dolorosamente la mancanza di una donna che si occupi dell’azienda domestica.

CANALE 5 – Concerto di Natale in Vaticano (Show)

21.20

Dalla prestigiosa sala Paolo VI in Vaticano, Federica Panicucci presenterà il tradizionale Concerto di Natale con la partecipazione di star internazionali.

ITALIA 1 – Una Poltrona Per Due (Film)

21.25

Due anziani soci fanno una scommessa: trasformare un barbone qualsiasi in manager di successo, e trasformare l’attuale manager di successo in un barbone. Dopo aver raccolto un ladruncolo truffatore che vive sulle strade i due incastrano il manager della loro impresa fino a farlo arrestare.

RAI MOVIE – Ogni maledetto Natale (Film)

21.10

Massimo e Giulia hanno storie e vite molte diverse. Quando si incontrano pero’ scatta il colpo di fulmine. C’e’ solo un problema: il Natale si avvicina minaccioso. La decisione di trascorrere le Feste con le rispettive famiglie si rivelerà un’insospettabile catastrofe dai risvolti tragicomici. Potrà il loro amore sopravvivere al Natale?