The Batman: rimandato il debutto di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro

Diretto da Matt Reeves, l’uomo pipistrello uscirà al cinema il 1 ottobre 2021.

Le riprese di The Batman sono state interrotte dopo appena un quarto della mole di lavoro a causa dell’emergenza Coronavirus, e così la Warner Bros. ha deciso di rimandare di qualche mese l’uscita del film.

The Batman vedrà il debutto di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. Nel cast troveremo inoltre Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Andy Serkis e Jeffrey Wright.

Scritta dal regista Matt Reeves insieme allo sceneggiatore Mattson Tomlin, The Batman sarà declinato come un giallo, una detective story in cui a svolgere le indagini sarà presumibilmente un giovane Bruce Wayne coadiuvato dal Commissario Gordon, alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective.

Le riprese di The Batman, prima del blocco causa Covid, si stavano svolgendo tra Glasgow, in Scozia, e Londra. La nuova Gotham City avrà dunque un aspetto molto più “europeo” delle precedenti.

Il regista ha svelato che questo periodo di stallo gli ha permesso di fare meglio il punto della situazione sulla produzione in corso.

Secondo Matt Reeves, Robert Pattinson è un attore immenso e sta apprezzando moltissimo il suo apporto al film.

Proprio il regista ha condiviso i primi fotogrammi con l’attore in versione mascherata.

Pattinson ha ricordato le prime sensazioni con indosso il costume da Batman: “Ricordo di aver detto al regista: ‘Mi sento un po’ trasformato’. E lui: ‘be’ vorrei vedere! Quello è il Bat-costume!’. Ci si sente subito potenti dentro quel costume.”

Il costume ricorda in parte quello indossato da Ben Affleck in Batman v Superman e Justice League, ma è più simile a un’armatura.

Per ora i fan non sono rimasti delusi da questa prima occhiata a Robert Pattinson/Batman e il teaser ci lascia anche intendere che il film avrà atmosfere dark e piene di suspense!