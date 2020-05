The week: le notizie più importanti della settimana

Come ogni settimana, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le notizie più importanti della settimana provenienti da tutto il mondo.

POLITICA ITALIANA Spostamenti tra regioni: riapertura totale il 3 giugno

“Monitoreremo ancora nelle prossime ore l’andamento della curva”, ha affermato il ministro Speranza. Leggi il seguito

POLITICA ESTERA Trump minaccia di chiudere Twitter

Twitter segnala come “fuorvianti” due post del presidente degli Stati Uniti, così Trump minaccia di chiudere il social. Leggi il seguito

ATTUALITA’ Lombardia, governatore Fontana sotto scorta

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, da due giorni è sotto scorta. Lo riporta oggi il quotidiano La Stampa. Leggi il seguito

SPORT Coronavirus: il d-day per palestre e piscine

È il d-day per palestre, piscine, circoli sportivi che riaprono in Italia, dopo l’interruzione imposta dal coronavirus in ambienti a forte rischio contagio. Leggi il seguito

TECNOLOGIA New Dragon, lancio slittato per una tempesta

Ad appena 16 minuti dal lancio la Nasa ha sentenziato “No go”. Una tempesta di fulmini ha spinto i responsabili del Kennedy space center a fermare il countdown seguito da tutta l’America. Leggi il seguito

SPETTACOLO Cinema e tv, pronti alla ripresa delle produzioni

Le associazioni delle imprese dell’audiovisivo, Anica (industrie cinematografiche), Apa (produttori audiovisivi). Leggi il seguito