VIDEO – “Immensamente”, il nuovo singolo degli Armonika sbanca i social

Più di 43mila visualizzazioni su YouTube in un mese. Superate le 50mila su Facebook record di download sui principali music store.”Immensamente” l’ultimo singolo de Gli Armonika viaggia a numeri da record.

Il brano composto durante il lockdown da Antonio Ucciero ed Erika Calì assieme al loro paroliere Ferdinando Coppola sta scalando le classifiche proponendosi come tormentone dell’estate 2020.

La canzone su etichetta Zeus Record – Napoli, mixata e masterizzata da EMME 61 Studio si fregia, come per il primo singolo “Ti Porto Se Vuoi” del patrocinio del Co.Re.Com. Campania.

“L’idea – spiegano Erika e Antonio – è nata durante la quarantena. Una sera eravamo in video chat con il nostro paroliere Ferdinado e abbiamo iniziato a pensare a quante persone in quel preciso istante, stando a distanza stavano chattando, si stavano video chiamando per la prima volta e magari a quanti amori stessero nascendo in una situazione così surreale di distanziamento sociale e paura per il futuro”.

“Abbiamo immaginato – spiegano gli artisti – due giovani di una qualsiasi nazione del mondo, che grazie a una chat hanno annullato le distanze e sono stati contagiati, l’un l’altro, dal #LOVEID, il virus dell’amore che ti becca quando meno te lo aspetti proprio come il Covid”.

“Il vero virus è l’amore – proseguono Erika e Antonio – e per fortuna non c’è bisogno di vaccini, mascherine e distanze per stare bene… basta stare insieme e contagiarsi di #LOVEID!”