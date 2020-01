VIDEO – Sanremo, polemica sul rapper Junior Cally: «La sua musica istiga alla violenza sulle donne».

Dopo la figuraccia fatta da Amadeus alla conferenza stampa arriva un’altra polemica su Sanremo. La Bergonzoni proprio non ci sta alla prtecipaIone del rapper Cally: “É uno schifo”.

Un “cantante” che incita all’odio e alla violenza contro le donne. Per un anno ho lavorato con Giulia Bongiorno per far approvare la legge sul Codice rosso. Oggi leggo che la Rai e il più importante festival della canzone italiana, usando denaro pubblico, sdoganano femminicidio e stupro. Non ho parole: mi auguro che questo tizio non metta mai piede sul palco di Sanremo». Sono le parole del leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, che commenta così la notizia della prossima esibizione, sul palco dell’Ariston di Sanremo, di Junior Cally, rapper 28enne divenuto famoso su YouTube, invitato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. A finire nel mirino delle critiche, la canzone ‘Strega’.