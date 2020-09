Zuckerberg presenta la nuova generazione di smart glasses

Mark Zuckerberg, durante Facebook Connect, la conferenza che si svolge virtualmente dalla California, ha lanciato una sua nuova idea in collaborazione con EssilorLuxottica per sviluppare la prossima generazione di smart glasses. Il primo prodotto sarà Ray-Ban, sarà lanciato nel 2021 e darà modo ai nuovi clienti di restare in contatto con coloro che amano.

I dispositivi wearable, secondo alcune fonti molto vicine alle due case, infatti, hanno asserito che questo tipo di occhiali hanno il potenziale per migliorare la qualità della vita con una nuova ventata di innovatività.