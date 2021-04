A casa Sodano, Mariapia presenta il nuovo singolo “Distratta”

A pochi giorni dal lancio del suo nuovo singolo, la cantautrice Mariapia approda sulle frequenze di Radio Onda Music.

Ospite dell’unica riunione di condominio in grado di dare spazio a temi di cultura e attualità, la giovane artista della provincia di Caserta siederà nel salotto di A casa Sodano mercoledì 21 aprile.



L’appuntamento delle ore 14.00 sarà trasmesso in diretta streaming su Cultura a Colori, quotidiano d’informazione culturale a diffusione nazionale e internazionale.

Come sempre accade dall’inizio del primo lockdown, a fare “gli onori di casa” sarà la giornalista Sonia Sodano – ideatrice del format che sta appassionando il web e non solo -. Con lei, conducono le riunioni di condominio Gabriella Calabrese e Adele Monaco.

In replica, sempre di mercoledì, la puntata andrà in onda alle ore 19.00 su Radio Onda Music. A reti unificate sarà inoltre possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e Twich di Sonia Sodano.

