Accadde Oggi, i fatti del 12 settembre

Oggi 12 settembre 2020 è il 256esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:41 e tramonta alle 19:17. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 12 settembre.

1827 – Nasce il quotidiano cileno El Mercurio a Valparaíso

El Mercurio è un importante quotidiano cileno di stampo conservatore che esce in due edizioni, quella di Santiago e quella di Valparaíso. La prima edizione, fondata da Agustín Edwards Mac-Clure nel 1900, ha sede a Santiago del Cile. L’edizione di Valparaíso è ancora più antica, fondata il 12 settembre 1827 da Pedro Félix Vicuña ne fa il quotidiano più antico di lingua spagnola.

1942 – Affonda il transatlantico Laconia

L’RMS Laconia fu un transatlantico britannico varato nel 1921 ed acquistato dalla Cunard Line. Fu la seconda nave della compagnia con questo nome: preceduto da un altro transatlantico varato nel 1911 ed affondato durante la prima guerra mondiale, nel 1917. Analogamente al suo predecessore, il Laconia fu affondato nella notte del 12 settembre 1942 da un siluro lanciatogli contro dal sommergibile tedesco U-156, che diede poi luogo al salvataggio dei passeggeri e dell’equipaggio con un’eroica azione condotta dal capitano di corvetta Werner Hartenstein. Per dare supporto nel salvataggio venne fatto intervenire anche un altro U-Boot. Questo episodio storico è noto come l’affondamento del Laconia.

2005 – Viene inaugurato il parco a tema Hong Kong Disneyland dalla ditta Disney

Hong Kong Disneyland aprì le sue porte al pubblico il 12 settembre 2005 con fuochi d’artificio e spettacoli musicali. Fece la storia come il primo parco a tema di questo tipo in Cina e come il più piccolo parco Disneyland nel mondo. Il parco infatti aprì al pubblico con solamente le aree Adventureland, Fantasyland, Main Street U.S.A. e un Hotel. Poco dopo aprì anche Tomorrowland con tante nuove attrazioni. Qualche anno dopo aprirono ad Adventureland lo Show del Re Leone e l’albero di Tarzan e in seguito aprirono Autopia e It’s a Small World.

Oggi nasceva – Barry White

Barry White, nato Barry Eugene Carter (Galveston, 12 settembre 1944 – Los Angeles, 4 luglio 2003), è stato un cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico statunitense. Nella sua carriera ha vinto due Grammy Award e ha venduto più di 100 milioni di dischi.

I santi ricordati oggi

– Santissimo Nome di Maria

– Sant’ Ailbeo (Albeo) di Emly

Vescovo

– Sant’ Autonomo

Vescovo e martire