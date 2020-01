Accadde Oggi, i fatti del 19 gennaio

Oggi 19 gennaio 2020 è il 19esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:24 e tramonta alle 17:03. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Scorpione.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 19 gennaio.

1829 – Prima del Faust di Johann Wolfgang von Goethe

Faust è un dramma in versi di Johann Wolfgang von Goethe. Scritto nel 1808, è l’opera più famosa di Goethe e una delle più importanti della letteratura europea e mondiale. Si ispira alla tradizionale figura del Dottor Faust della tradizione letteraria europea. Il poema racconta il patto tra Faust e Mefistofele e il loro viaggio alla scoperta dei piaceri e delle bellezze del mondo.

1853 – Prima de Il Trovatore di Giuseppe Verdi, a Roma

Il trovatore è un’opera di Giuseppe Verdi rappresentata in prima assoluta il 19 gennaio 1853 al Teatro Apollo di Roma. Assieme a Rigoletto e La traviata fa parte della cosiddetta trilogia popolare.

1935 – La Coopers Inc. vende i primi slip del mondo

Le origini di questo capo, risalgono agli Egizi, che usavano un triangolo di tessuto chiamato Pano, che era molto simile ad uno slip; ovviamente non aveva i classici elastici come negli slip moderni, ma era avvolto tra le cosce e legato in vita. Si hanno notizie di un capo simile, anche in epoca romanica; il subligaculum, che si usava sotto la tunica. Era in voga anche tra i gladiatori e le donne.

Oggi nasceva – Paolo Borsellino

Paolo Emanuele Borsellino (Palermo, 19 gennaio 1940 – Palermo, 19 luglio 1992) è stato un magistrato italiano, assassinato da cosa nostra, e con la complicità di parti deviate dello Stato italiano, nella strage di via D’Amelio assieme ai cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. L’insegna della casa in cui è nato Paolo Borsellino

Assieme al collega e amico Giovanni Falcone, Paolo Borsellino è considerato una delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale.

I santi venerati oggi

– Santi Mario, Marta, Abaco e Audiface

Martiri a Roma

– Sant’ Arsenio di Corfù

Vescovo

– San Bassiano

Vescovo

– San Catello

Vescovo