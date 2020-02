Accadde Oggi, i fatti del 24 febbraio

Oggi 24 febbraio 2020 è il 55esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:46 e tramonta alle 17:47. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Pesci.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 24 febbraio.

1607 – Prima rappresentazione de L’Orfeo di Claudio Monteverdi nel Palazzo Ducale di Mantova

L’Orfeo (SV 318), è un’opera di Claudio Monteverdi (la prima in ordine di tempo) su libretto di Alessandro Striggio. Si compone di un prologo («Prosopopea della musica») e cinque atti. È ascrivibile al tardo Rinascimento o all’inizio del Barocco musicale, ed è considerata il primo vero capolavoro della storia del melodramma, poiché impiega tutte le risorse fino ad allora concepite nell’arte musicale, con un uso particolarmente audace della polifonia. Basata sul mito greco di Orfeo, parla della sua discesa all’Ade, e del suo tentativo infruttuoso di riportare la sua defunta sposa Euridice alla vita terrena. Composta nel 1607 per essere eseguita alla corte di Mantova nel periodo carnevalesco, L’Orfeo è uno dei più antichi Drammi per musica ad essere tuttora rappresentati regolarmente. Dopo l’anteprima, avvenuta all’Accademia degli Invaghiti di Mantova il 22 febbraio 1607 (con il tenore Francesco Rasi nel ruolo del titolo), la prima è stata il 24 febbraio al Palazzo Ducale di Mantova. In seguito il lavoro fu eseguito nuovamente, anche in altre città italiane, negli anni immediatamente successivi. Lo spartito venne pubblicato da Monteverdi nel 1609 e, nuovamente, nel 1615. In seguito alla morte del compositore (1643), dopo la prima del 1647 al Palazzo del Louvre di Parigi il lavoro non venne più interpretato, e cadde nell’oblio.

1922 – Va in scena al Teatro Manzoni di Milano la prima dell’Enrico IV di Pirandello

Enrico IV è un dramma in 3 atti di Luigi Pirandello. Fu scritta nel 1921 e rappresentata il 24 febbraio 1922 al Teatro Manzoni di Milano. Considerato il capolavoro teatrale di Pirandello insieme a Sei personaggi in cerca di autore, Enrico IV è uno studio sul significato della pazzia e sul tema caro all’autore del rapporto, complesso e alla fine inestricabile, tra personaggio e uomo, finzione e verità.

2010 – iTunes Store vende la 10 miliardesima canzone

Apple® annunciò che gli appassionati di musica acquistarono e scaricarono oltre 10 miliardi di canzoni da iTunes® Store (www.itunes.com), il negozio online di musica, programmi TV e film più famoso al mondo. La 10 miliardesima canzone, “Guess Things Happen That Way” di Johnny Cash, è stata acquistata da Louie Sulcer di Woodstock, Georgia. In qualità di vincitore del Conto alla Rovescia iTunes verso la 10 Miliardesima Canzone, Louie riceverà una Card Omaggio iTunes del valore di 10.000 $. iTunes è il primo retailer di musica al mondo ed è dotato del più vasto catalogo di musica con oltre 12 milioni di canzoni.

Oggi nasceva – Alessandro Gassmann

Alessandro Gassmann, nato Alessandro Gassman (Roma, 24 febbraio 1965), è un attore e regista italiano, figlio degli attori Vittorio Gassman e Juliette Mayniel e padre del cantautore Leo Gassmann.

I santi celebrati oggi

– Sant’ Etelberto

Re del Kent

– Beato Costanzo Servoli da Fabriano

Domenicano