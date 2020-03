Accadde Oggi, i fatti del 24 marzo

Oggi 24 marzo 2020 è l’84esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:59 e tramonta alle 18:19. La luna è in fase nuova e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 24 marzo.

2001 – La Apple Computer distribuisce il MacOS versione 10.0

macOS, precedentemente noto come OS X e come Mac OS X, è il sistema operativo sviluppato da Apple Inc. per i computer Macintosh. È nato nel 2001 per combinare le note caratteristiche dell’interfaccia utente dell’originario Mac OS con l’architettura di un sistema operativo di derivazione UNIX della famiglia BSD. Nonostante il nome utilizzato fino alla versione 10.7.5, Mac OS X è un’altra versione rispetto a Mac OS, quest’ultimo nato nel 1984 con i primi computer Apple; il sistema venne completamente riscritto ed è di fatto un sistema operativo differente, di tipo UNIX certificato IEEE compatibile al 100% con lo standard POSIX. È un sistema operativo proprietario: solo dove diversamente indicato (come per lo strato del sistema basato su Darwin che è rilasciato sotto la licenza libera Apple Public Source License) sono presenti dei software che sono liberi o open source.

2001 – Farebbe la sua ultima apparizione il sedicente crononauta John Titor

John Titor è il nome utilizzato, tra il 2000 e il 2001, da un utente (o più utenti) di vari forum ad accesso libero, dichiaratosi un soldato statunitense reclutato in un progetto governativo di viaggi nel tempo e proveniente dall’anno 2036. Nei suoi post Titor ha dichiarato di essere stato inviato indietro nel tempo per recuperare da suo nonno ingegnere un esemplare di IBM 5100. Si sarebbe poi “fermato” per fare visita alla sua famiglia e al suo “sé” più giovane, negli anni a cavallo tra il XX e il XXI secolo. La storia di John Titor è diventata con il tempo una leggenda metropolitana piuttosto conosciuta sul web, successivamente discussa anche sui media tradizionali.

2004 – Nasce il portale Comuni-Italiani.it

Far conoscere l’Italia delle realtà locali in ogni singolo aspetto attraverso Internet. Con quest’obiettivo nacque Comuni-Italiani.it, una sfida editoriale che continua ancora oggi.

Oggi nasceva – Dario Fo

Dario Luigi Angelo Fo (Sangiano, 24 marzo 1926 – Milano, 13 ottobre 2016) è stato un drammaturgo, attore, regista, scrittore, autore, illustratore, pittore, scenografo, attivista e comico italiano. Fu autore di rappresentazioni teatrali che fanno uso degli stilemi comici propri della commedia dell’arte italiana e che sono rappresentati con successo in tutto il mondo. In quanto attore, regista, scrittore, scenografo, costumista e impresario della sua stessa compagnia, Fo è stato un uomo di teatro a tutto tondo. Famoso per i suoi testi teatrali di satira politica e sociale e per l’impegno politico di sinistra, con la moglie Franca Rame fu tra gli esponenti del Soccorso Rosso Militante. Nel 1997 vinse il premio Nobel per la letteratura.

I santi venerati oggi

– Santa Caterina di Svezia

Religiosa

– Beato Diego Giuseppe da Cadice

Sacerdote cappuccino

– Beato Giovanni dal Bastone



– San Mac Cairthind



– Beata Maria Karlowska

Fondatrice

– Beata Maria Serafina del S. Cuore (Clotilde Micheli)

Fondatrice

– San Secondino

Martire in Mauritania

– Santi Timolao, Dionigi, Pauside, Alessandro, Romolo e Alessandro

Martiri