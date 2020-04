Accadde Oggi, i fatti del 28 aprile

Oggi 28 aprile 2020 è il 119esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:05 e tramonta alle 19:57. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 28 aprile.

1611 – Viene fondata l’Università di Santo Tomás, nelle Filippine

La Pontifical and Royal University of Santo Tomas (o semplicemente UST), a Sampaloc, Manila, è un’università privata di grande notorietà ed è il più antico ateneo delle Filippine e dell’intera Asia. L’Università è stata fondata il 28 aprile 1611. L’ateneo è stato visitato da Papa Paolo VI il 28 novembre 1970, da Papa Giovanni Paolo II il 18 febbraio 1981 e il 13 gennaio 1995, e da Papa Francesco il 18 gennaio 2015.

1932 – Viene annunciata la scoperta di un vaccino contro la febbre gialla

La febbre gialla, detta anche tifo itteroide, ittero tifoide, vomito nero o febbre delle Antille è una malattia virale acuta. Nella maggior parte dei casi, i sintomi includono febbre, brividi, perdita di appetito, nausea, dolori muscolari in particolare posteriormente e mal di testa. Essi, solitamente, migliorano entro cinque giorni, tuttavia in alcune persone si ripresentano dopo una giornata di miglioramento, con febbre, dolore addominale e danni al fegato che causano ittero. Il vaccino contro la febbre gialla è un vaccino vivo attenuato, così da indurre una buona risposta immunitaria senza causare la malattia. Non contiene alluminio. Per molto tempo la vaccinazione era raccomandata ogni 10 anni. Attualmente, l’OMS raccomanda una sola dose, ritenuta sufficiente per una protezione a vita. Alcuni Paesi non hanno ancora adeguato la loro legislazione. La vaccinazione contro la febbre gialla è raccomandata in alcuni Paesi e talvolta obbligatoria per soggiornare o transitare nella maggior parte dei paesi dell’Africa subsahariana e in quelli dell’America latina che toccano il bacino amazzonico, Panama incluso.

1937 – Roma, inaugurazione di Cinecittà

Gli Studi di Cinecittà sono un complesso di studi cinematografici di Roma e rappresentano il simbolo dell’industria cinematografica italiana. A Cinecittà hanno lavorato molti registi e attori italiani famosi come Federico Fellini, Ettore Scola, Sergio Leone, Roberto Benigni, Luchino Visconti, Anna Magnani, Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, ma anche registi e attori stranieri, tra i quali Martin Scorsese e Francis Ford Coppola. Qui sono stati girati più di 3000 film, 90 dei quali hanno ricevuto una candidatura all’Oscar, vinta da ben 47 pellicole. Nel luglio 2017 gli Studi di Cinecittà sono ritornati sotto il controllo pubblico gestiti e coordinati da Istituto Luce Cinecittà, azienda pubblica, totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne cura l’ampliamento e la valorizzazione.

Oggi nasceva – Anna Oxa

Anna Oxa, pseudonimo di Anna Hoxha (Bari, 28 aprile 1961), è una cantante e conduttrice televisiva italiana. Nella sua carriera da interprete ha pubblicato molti album, collaborando con artisti come Fausto Leali, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Amedeo Minghi, Rino Gaetano, Giorgio Gaber e Roberto Vecchioni. Ha avuto modo di reinterpretare brani anche di Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Fabio Concato e Lucio Battisti, oltre a cover di Patti Smith e John Lennon. Ha partecipato per quattordici volte al Festival di Sanremo, risultandone vincitrice in due occasioni: la prima nel 1989 con Ti lascerò, in duetto con Fausto Leali, e la seconda nel 1999, da solista con Senza pietà. Ha sfiorato la vittoria anche nelle edizioni 1978 (Un’emozione da poco, seconda dietro i Matia Bazar, prima nella categoria “Solisti”) e 1997 (Storie, seconda dietro ai Jalisse). Parallelamente alla carriera discografica, ha avuto anche saltuarie esperienze come conduttrice televisiva, presentando i varietà RAI del sabato sera Fantastico 9 con Enrico Montesano e Fantastico 10 con Massimo Ranieri, il Festival di Sanremo 1994, e altre trasmissioni.

I santi venerati oggi

– Santa Valeria di Milano

Martire

– Santi Pietro Chanel e Luigi Maria (Grignion) da Montfort

– Sant’ Afrodisio di Beziers

Vescovo

– Santi Eusebio, Caralampo e compagni

Martiri

– Santa Gianna Beretta Molla

Medico e Madre di famiglia