Al cinema Posillipo il film Bob Marley – One Love

Secondo appuntamento per Musical Line Story, la rassegna cinematografica che racconta la storia della musica in 8 film.

Martedì 15 ottobre, ore 21.00 al Cinema Posillipo, in via Posillipo 66 – Napoli, sarà proiettato il film Bob Marley – One Love, diretto da Reinaldo Marcus Green. Ospite della serata Marco Pierno, chitarrista, polistrumentista, protagonista della new wave napoletana degli anni ’80, che alle spalle ha 20 anni trascorsi in California, dove si è occupato di composizione musicale per film e tv.

Bob Marley – One Love di Reinaldo Marcus Green, rende omaggio alla vita e alla carriera di una delle icone musicali che ancora oggi è in grado di ispirare generazioni differenti, attraverso il messaggio di amore trasmesso dalla sua musica.

La sceneggiatura si basa sulla vita del musicista jamaicano, interpretato da Kingsley Ben-Adir, a partire dalla sua scalata al successo, fino ad arrivare alla morte prematura nel 1981 causata da un melanoma. L‘artista, che nel corso della sua vita ha superato diverse difficoltà, ha composto canzoni rivoluzionarie che ancora oggi sono un canto di libertà. Tra gli altri attori nel cast del musical figurano Lashana Lynch, nei panni della moglie Rita, e James Norton nelle vesti del produttore discografico Chris Blackwell.

Musical Line Story è un format a cura di Giulio Gargia, organizzato da Rio Film con il contributo del Comune di Napoli, nell’ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli.

Costo: 5 euro; ridotto 3 euro per over 65 e musicisti che verranno con il loro strumento.

Contatti e prevendita: email roberto@riofilm.it , tel. 366.3188501