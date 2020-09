Allarme Wwf, la fauna sta scomparendo

Secondo quanto riferito dal World Wide Fund for Nature (Wwf), il mondo ha perso più di due terzi della sua popolazione di animali selvatici in meno di 50 anni.

Secondo il Living Planet Index, uno strumento di riferimento pubblicato ogni due anni dal Wwf, infatti, tra il 1970 e il 2016 il 68% di questa fauna è scomparso.

La causa principale è la distruzione degli habitat naturali, soprattutto per l’agricoltura, tendenza che rischia di favorire – tre le altre – nuove pandemie di tipo Covid-19. Questo indice, compilato in collaborazione con la Zoological Society of London, prende in considerazione circa 4.000 specie di vertebrati suddivise in circa 21.000 popolazioni animali in tutto il mondo.