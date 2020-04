Coronavirus: il bilancio in Italia e nel mondo

La pandemia di coronavirus ha causato 164.016 morti certificati nel mondo, mentre i casi sono 2.363.210. I paesi che hanno registrato più morti nelle ultime 24 ore sono gli Usa (2.926), la Gran Bretagna (596) e l’Italia (433).

In Italia i contagi totali da nuovo Coronavirus sono 178.972 (+3.047 rispetto a sabato), di cui 47.055 guariti (+2128) e 23.660 deceduti (+433 nelle ultime 24 ore). Sono questi i numeri del bollettino aggiornato di domenica 19 aprile, dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese. I dati sono stati comunicati dalla Protezione civile attraverso il suo portale. Il numero dei tamponi effettuati ha toccato quota 1.356.541 (+ 50708 rispetto alle ultime 24 ore).

Il numero dei morti da coronavirus ha superato quota 40.000 negli Stati Uniti, il paese più colpito al mondo dalla pandemia. I decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 40.500, secondo i calcoli dell’Università Johns Hopkins. Solo giovedì scorso i morti erano 30.000. I contagi ufficialmente confermati negli Stati Uniti ammontano invece a 740.000.

“Tutte le indicazioni sono che siamo in una fase discendente, ma la strada è ancora lunga”: ha detto il governatore di New York Andrew Cuomo, sottolineando che è la prima volta che la curva della pandemia di coronavirus scende. Oggi ci sono stati 507 morti contro i 540 di ieri e 1.384 nuovi ricoveri contro i 1.915 del giorno prima. E a New York sarà ora possibile sposarsi online: l’emergenza coronavirus ha indotto il governatore ad annunciare che il suo Stato concederà certificati di matrimonio da remoto.

In Canada aumentano i casi di coronavirus. Ieri 33.922 i positivi. Sabato erano 32.412, 1.510 in più. 1.506 i decessi a fronte dei 1.346 del 19 aprile (+160).

Il numero dei contagi da coronavirus registrati in America Latina è cresciuto di 10.000 in poco più di 36 ore, superando la soglia dei 100.000, con quasi 5.000 morti. Le statistiche della regione mostrano che le persone con conferma di Covid-19 hanno raggiunto, con la pubblicazione degli ultimi dati in Brasile, quota 101.636, dei quali 4974, sono poi deceduti. Da solo il Brasile rappresenta molto più di un terzo degli infettati, e quasi la metà dei morti.

Il Regno Unito ha registrato 596 morti legati al nuovo coronavirus negli ospedali in un giorno, portando il totale dei decessi a 16.060. Il dipartimento della Salute ha aggiunto che il dato è inferiore di 292 rispetto al giorno precedente, quando i decessi erano stati 888. Si tratta del dato più basso dal 6 aprile, quando erano stati registrati 439 morti. Londra una settimana fa ha registrato il record di morti, con 980. I casi di contagio confermati sono 120.067.