Miss Facebook 2020: il concorso di bellezza online ai tempi del Coronavirus

In un momento in cui i concorsi di bellezza sono sospesi a causa dell’emergenza Covid-19, la DGPhotoArt Cinema di Davide Guida ha pensato di organizzare, in collaborazione con la Associazione Club Economy TV, un concorso su Facebook, il più popolare social network, denominato “Miss Facebook 2020”.

Completamente gratuito e aperto a tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni di ogni nazionalità, anche se già partecipanti o vincitrici di altri concorsi nazionali. Chi vuole partecipare deve innanzitutto mandare una richiesta di iscrizione al gruppo “Miss Facebook 2020” disponibile all’indirizzo https://www.facebook.com/groups/244039066963154/. Dopo la conferma da parte degli organizzatori, la candidata dovrà inviare nella bacheca del gruppo due proprie foto intere recenti, possibilmente inedite, una in abito casual e una in costume da bagno, non in posa da selfie e non effettuare correzioni o filtri sulle foto di alcun tipo.

L’invio delle foto è possibile fino al giorno 30 aprile 2020 alle ore 12. Al termine, dieci componenti di giuria del mondo dei media, del giornalismo e dell’arte invieranno agli organizzatori, in privato, un voto da 1 a 10 per ognuna delle foto inviate dalle candidate.

La vincitrice avrà la propria proclamazione sul gruppo e sulla bacheca ufficiale di DGPhotoArt e potrà partecipare a un cortometraggio sociale che verrà prodotto da DGPhotoArt Cinema al termine dell’emergenza Covid-19.

Comunicato Stampa