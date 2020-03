Coronavirus, Salvini: no del governo a misure drastiche

“Totale incertezza” afferma Matteo Salvini dopo l’incontro dei leader dell’opposizione con Giuseppe Conte.

“Abbiamo portato al tavolo la voce di medici, sindaci, lavoratori che chiedono misure drastiche subito senza eccezioni. Chiudere tutto adesso, salvando i settori strategici, per ripartire sani fra poco. Ma la risposta è stata no. Quindi totale incertezza”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, al termine dell’incontro fra le opposizioni e il governo sull’emergenza coronavirus.

“Quello annunciato dal governo è un primo passo, lo apprezziamo ma non basta. Dobbiamo fare in fretta e di più, senza tentennamenti. Chiudere tutto e subito, senza lasciare spazio a dubbi o interpretazioni. E mettere a bilancio per aiutare subito famiglie e imprese (soprattutto i piccoli) non 7 ma 70 miliardi, e che in Europa non perdano tempo a discutere. Ogni giorno perso è un dramma, volere è potere”.