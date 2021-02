Dnp, Polverosi: “Dzeko è fondamentale per la Roma al di là degli screzi con Fonseca”

Il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.



L’Atalanta non ha una grande continuità, la rosa non ha ancora assorbito il doppio impegno tra campionato e Champions e anche la Coppa Italia alla quale tiene molto. Se vuole proseguire bene, non deve assolutamente ripetere la partita con la Lazio ma replicare la prestazione del primo tempo contro il Napoli in cui era difficile contenerla.

Dzeko è fondamentale per la Roma, è importantissimo averlo in squadra e rinunciare a lui non è un’eventualità da prendere in considerazione. Non so quanto grave sia l’entità degli screzi con Fonseca, ma lui certamente non può rinunciare alla presenza del bosniaco in campo.

Mercato del Cagliari? È stato costretto a fare questo tipo di mercato anche se mi aspettavo qualcosa in più, l’infortunio di Rog è stato molto penalizzante per l’andamento della squadra, in centrocampo c’era un po’ di sofferenza, attenuata leggermente dalla presenza di Naingolan il cui gioco, però, non è stato così incisivo come quello proposto dal croato.

Share This: