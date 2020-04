Fuori il nuovo singolo di Gianluca Grignani

Le restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 hanno comportato lo slittamento dei concerti di Gianluca Grignani, quelli che avrebbe dovuto tenere a Roma e Milano sono rinviati, ma una buona notizie è comunque arrivata per i propri fans.

Da poche ore, infatti, è fuori il nuovo singolo “Dimmi Cos’Hai”.

Il brano arriva a qualche mese dal rilascio di Tu Che Ne Sai Di Me, che ha segnato il suo ritorno in radio dopo anni di silenzio artistico nel quale ha concepito un album in triplice volume.

“Un abbraccio a tutti…Ho aspettato di avere la conferma anche della data di Milano prima di comunicarvi ufficialmente che le 2 date LIVE previste per il 24 e il 30 aprile, per ovvi motivi riprenderanno il 25 ottobre al Fabrique di Milano e il 30 ottobre all’Auditorium Parco della Musica di Roma! I biglietti fini ad ora acquistati rimangono ovviamente validi! Vi ringrazio in anticipo perché conosco i numeri delle vendite.Siamo davvero felici di come avete risposto ai due appuntamenti live acustici!” il commento sui social del cantautore che dovrà però attendere ancora un po’ prima di tornare a far impazzire i propri fan dal palco.