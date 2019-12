I Medici, i fan chiedono la quarta serie ma arriverà “Leonardo”

Lorenzo è morto, ma la storia de “I Medici” non finisce di certo con lui. I fan richiedono a gran voce una stagione con Caterina de’ Medici, figlia di Lorenzo II, ma la Rai aveva già annunciato la fine della serie. Al posto della più grande famiglia di Firenze ci sarà un’altra produzione internazionale basata sul genio di Leonardo.

Le riprese sono iniziate il 2 dicembre. L’annuncio era stato già fatto lo scorso settembre dal direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta, durante la presentazione della fiction aveva dichiarato che il racconto in costume dell’azienda pubblica proseguirà spostandosi sui grandi artisti italiani. “Con il nuovo capitolo de I Medici, si conclude una saga iniziata per noi nel 2013, quando fu messo in cantiere il primo capitolo. Questa terza stagione chiude la saga. Con Lux Vide siamo alla vigilia di un nuovo racconto internazionale, dedicato a Leonardo (Da Vinci, ndr)”. La serie tv prenderà vita nei prossimi mesi e avrà la firma dello stesso showrunner de I Medici, Frank Spotnitz, che ha dichiarato: “Rappresentare Leonardo è una delle sfide più affascinanti ed emozionanti della mia carriera. È difficile immaginare che un uomo così straordinario potesse persino esistere. Per non parlare degli impulsi umani che l’hanno spinto a realizzare cose tanto straordinarie.”

Una degna conclusione per una grande famiglia vista da tre milioni 841mila telespettatori e il 17,3% di share. D’altronde tutte le grandi serie hanno una fine e la scelta dei produttori è stata quella di non prolungare troppo la serie per evitare di incorrere nel declino. Richard Medden e Daniel Sherman ci hanno abituato a qualcosa di “Magnifico” e anche gli sceneggiatori hanno saputo romanzare la loro vicenda in una maniera impeccabile. La storia tormentata tra Cosimo e Contessina, l’assoluta fedeltà di Clarice alla famiglia e l’eterna bellezza dell’amore tra Giuliano e Simonetta Vespucci. Tutto contornato dalla bellezza di Firenze che da sola basta a colmare qualsiasi incongruenza storica. Ad oggi infatti Firenze continua ad essere meta turistica e culturale di tutto il mondo proprio grazie alle ambizioni di Lorenzo che seppe contornarsi di intellettuali del calibro di Poliziano, Ficino, Pico della Mirandola, e di artisti quali Botticelli e il giovane Michelangelo.

Ma i fan non ci stanno

Magra consolazione per i fan avere, forse già nell’autunno 2020, una nuova serie su Leonardo da Vinci con Aidan Turner e Freddie Highmore. C’è sempre un pò di nostalgia quando una serie finisce, niente di paragonabile ai dolori della realtà, ma un pò si soffre. Infatti il web si è scatenato per chiedere a gran voce un continuo ma anche per elogiare la bellezza della serie, degli attori e della stessa Firenze.

https://twitter.com/Ex_UnicornRita_/status/1204894414415507456?s=20

Mi auguro con tutto il cuore che Daniel Sharman riceva i giusti riconoscimenti e la fama che merita, perché se riesci a dare spessore a un lupo mannaro e a interpretare magistralmente uno degli uomini più incredibili della storia, vuol dire che hai talento#IMedici pic.twitter.com/zAQoxTeHwe — Chisginera (@laziraccadelweb) December 11, 2019

"Ci sono molte cose di cui mi pento, ma altre di cui non posso. La bellezza che è fiorita qui" e Sandro si commuove#IMedici pic.twitter.com/8fP6Yktdb1 — Chisginera (@laziraccadelweb) December 11, 2019

https://twitter.com/bradleysbitch/status/1204894866242707456?s=20