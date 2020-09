Il nuovo Dpcm, obbligo di tamponi e stadi ancora chiusi

Il Premier Conte ieri ha dato l’ok al nuovo Dpcm che – come l’ultimo che aveva scadenza il 7 settembre – durerà oltre tre settimane. Il nuovo decreto, tuttavia, ha tenuto alcuni capisaldi che ormai sono entrati a far parte della vita degli italiani, più alcune modifiche che riguardano il calcio e i mezzi pubblici.

Il nuovo decreto riconfermerà fino al 30 settembre tutte le misure anti contagio: igiene delle mani, distanziamento di un metro e utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e in tutti i luoghi in cui non sia possibile garantire il mantenimento del distanziamento.

Ma nel Dpcm ci sono – in virtù soprattutto della riprese delle scuole – anche le nuove regole sulla capienza di bus, metro e treni regionali che potranno essere riempiti fino all’80% . Il decreto ha incorporato, come anticipato, anche le attese regole sul trasporto locale che – dopo un secondo accordo con le Regioni – prevede di allargare la capienza di bus, metro e treni regionali fino all’80% se saranno in particolare garantite sistemi efficaci di areazione e di ricambio dell’aria, mentre per chi sta in piedi dovrà essere garantito il distanziamento di un metro.

Resta, invece l’obbligo di portare la mascherina dalle 18 alle 6 del giorno dopo nel caso in cui ci trovassimo in luoghi chiusi o dove si possono creare assembramenti, e resta anche l’obbligo di tamponi per chi arriva dai Paesi più a rischio – Spagna, Malta, Grecia e Croazia – e il divieto di ingresso da 17 Paesi.

Salvo clamorosi colpi di scena delle prossime settimane, invece, niente pubblico negli stadi italiani ( la ripresa del Campionato è fissata per il weekend del 19-20 settembre), anche se il ministro dello Sport Spadafora spinge per una presenza degli spettatori pari ad un terzo della possibilità dell’impianto stesso.