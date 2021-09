“Il piccolo libro degli abbracci” si presenta martedì 14 settembre a Napoli

Martedì 14 settembre alle ore 17,30, al Pan, Palazzo delle Arti di Napoli in via dei Mille 60, sarà presentato “Il piccolo libro degli abbracci” un libro curato dalla giornalista e scrittrice Tiuna Notarbartolo, impreziosito dalle magnifiche riproduzioni di quadri della pittrice procidano-berlinese Mariella Ridda.

Labrig, la collana di punta dell’editore Giammarino. Si tratta di un grande libro d’amore e d’arte che inaugura, la collana di punta dell’

Presso la Sala Di Stefano del Pan, insieme all’autrice Tiuna Notarbartolo, interverranno l’editore Gino Giammarino, l’attrice Cristina Donadio e la cantante M’Barka Ben Taleb.

Quanto c’è da dire sugli abbracci? Tantissimo, e del resto poeti, cantanti, scrittori, non hanno mancato di dedicare righe e righe, parole piene di senso, a quello che appare come il più semplice dei gesti amorosi, sicuramente il più discreto, il meno compromettente, sempre e comunque innocente, anche quando avvolge sentimenti e pulsioni che, nelle intenzioni, andrebbero oltre. In un abbraccio possono esserci gli affetti più disparati, la tenerezza infinita che passa, ad esempio, tra le braccia di una madre che stringe a sé la sua creatura, e la richiesta muta di chi, di quella tenerezza avrebbe proprio bisogno.

Racconta tutto questo “Il piccolo libro degli abbracci”, a cura della giornalista e scrittrice Tiuna Notarbartolo, impreziosito dalle magnifiche riproduzioni di quadri della pittrice procidano-berlinese Mariella Ridda.

Testi brevi, originali, che si intrecciano alle citazioni e alla sensibilità di tanti poeti, scrittori, cantanti, che nelle loro creazioni hanno parlato di abbracci. L’effetto è quello di un grande libro d’arte e d’amore “Il piccolo libro degli abbracci”, che ha il pregio di saperli raccontare attraverso poche parole preziose ed immagini dirompenti, assolute, uniche.

Cosa passa in un abbraccio? Amore, addii, ritrovamenti, conforto, amicizia, calore, unione, incontro, complicità, stupefazione, incanto, momenti, energie, eternità, essenze silenziose, umanità.

Uno scambio alla pari, un reciproco dono, una fusione non solo di corpi, ma di campi magnetici.

Un libro semplice ed intenso, adatto a tutte le età, ad ogni tipo di lettura e di regalo, destinato a diventare un piccolo grande classico.

“ Il piccolo libro degli abbracci” è il numero 1 di Labrig, collana di punta dell’editore Giammarino.

Il libro è in prevendita seguendo questo link:

Share This: