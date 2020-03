La famiglia Willoughby: il nuovo film d’animazione ad aprile su Netflix

Tratto da “The Willoughby”, il celebre libro per ragazzi del 2008 scritto da Lois Lowry, la pellicola sarà disponibile il 22 aprile 2020.

Prodotto da Luke Carroll, Brenda Gilbert e Aaron L. Gilbert, basandosi su una sceneggiatura di Kris Pearn, la pellicola è stata diretta dallo stesso Pearn, che qualcuno forse ricorderà per aver co-diretto Piovono Polpette 2.

La trama del film Netflix La Famiglia Willoughby ruota intorno a quattro ragazzini, Tim, Jane e i loro due fratellini, che sentendosi costantemente trascurati dai propri genitori, decidono di liberarsene. Organizzano così un viaggio pericolosissimo per mamma e papà. Rimasti finalmente soli finiscono per intraprendere loro stessi un’incredibile avventura in compagnia di una simpatica tata, che li porta a comprendere cosa significhi davvero essere una famiglia moderna.

Ecco la sinossi ufficiale:

Convinti che starebbero meglio senza i loro genitori egoisti, i figli della famiglia Willoughby architettano un piano astuto per mandarli in vacanza e intraprendono un’avventura vorticosa per scoprire cosa significhi davvero essere una famiglia.

A meno di un mese dal debutto, Netflix ha rilasciato il trailer, grazie al quale possiamo iniziare a farci un’idea di quello che possiamo aspettarci da questo film. E voi che ne pensate?