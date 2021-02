“Parli,Parli”, la nuova cover firmata Armonika dedicata a Procida Capitale italiana della cultura 2022

Ci sono anche Antonio e Erica, Gli Armonika a sostenere la candidatura di Procida Capitale italiana della cultura italiana 2022.

Il duo ha deciso, così come fatto da tanti artisti nazionali e internazioni, di tirare la volata all’isola del “Postino” lanciando in rete un hastag #PROCIDANOICICREDIAMO.

Per l’occasione la band, oramai ferma da mesi a causa del Covid, ha voluto regalare ai fan e ai procidani la cover di una hit che in questi mesi sta spopolando in radio e sul web, “Parli, parli”, il brano cantato da Carl Brave e Elodie.

“Spesso siamo stati a Procida per eventi e per concerti – spiegano Antonio e Erika – e ci siamo sempre ritrovati sommersi dal calore dei procidani, un pubblico che amiamo e che portiamo nel cuore ed è per questo che siamo scesi in campo per sostenere questa candidatura importantissima.

I paesaggi, l’enogastronomia, la cultura, la tradizione di una delle perle del mediterraneo e della Campania devono avere, ansi si meritano, questa vetrina così prestigiosa.

Ecco perché incrociamo le dita e tifiamo per Procida. Siamo pronti, appena il Covid ci abbandonerà definitivamente a organizzare un grande evento spettacolo sull’isola per festeggiare insieme al nostro pubblico.

