“Quello che mi basta” è il nuovo brano di Anna Capasso

Da venerdì 19 luglio, è disponibile in radio e in digitale “QUELLO CHE MI BASTA”, il nuovo brano della cantante e attrice ANNA CAPASSO, prodotto da MaxD’Ambra e distribuito da Altafonte Italia(https://links.altafonte.com/quellochemibasta).

Sempre da oggi è online il video del brano, con la partecipazione del personaggio televisivo (ex corteggiatore nell’ultima edizione di Uomini & Donne) e speaker radiofonico MARIO CUSITORE in veste di coprotagonista.

“Quello che mi basta” (testo e musica di Anna Capasso e Max D’Ambra), è un coinvolgente brano pop dalle sonorità tropicali, in grado di catturare perfettamente l’essenza dell’amore estivo che sboccia per caso e non conosce fine.

Il testo, scritto con delicatezza e profondità, celebra l’importanza dei piccoli gesti all’interno di una relazionee sottolinea come queste semplici ma significative azioni siano ciò che veramente conta. Anna Capassocon questo brano trasporta l’ascoltatore in una dimensione di sole, mare e libertà, senza però rinunciare a far riflettere sul vero valore dell’amore e dell’attenzione reciproca.

Il video, con la regia di Ferdinando Esposito, vede come attore principale Mario Cusitore (protagonista dell’ultima edizione di Uomini & Donne) e racconta alcuni avvenimenti all’interno di una storia d’amore. Nella pellicola passato e futuro si intrecciano attraverso le azioni di Mario, che dopo aver commesso degli errori se ne pente e decide di inseguire Anna ed i sentimenti che prova per lei.

Il video è ambientato sul litorale di Castel Volturno(Caserta), con l’intento di sottolinearne le realtà straordinarie e soprattutto le persone che credono nel territorio.

Il video di “Quello che mi basta” è disponibile al seguente link: https://youtu.be/DH23UmTgABI

Anna Capasso è nata a Capua (Caserta) ma ha sempre vissuto nelle grandi città italiane tra Napoli, Roma e Milano, dove ha frequentato fin da ragazza l’ambiente dello spettacolo. Cantante e attrice di cinema e teatro, ha vinto il “Premio Lidya Cottone” che identifica donne che danno lustro alla Campania, distinguendosi per il loro impegno quotidiano nella professione e nelle ricadute sociali della loro attività.

Molto vicina ai temi umanitari e testimonial di Unicef e Lilt Napoli, ha ideato il premio nazionale “L’Arcobaleno Napoletano” in collaborazione con la Fondazione “Melanoma Onlus”, diretta dal Professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.

Come cantante ha esordito all’Accademia della canzone di Sanremo. Tra i suoi ultimi singoli: “Come pioggia” (con il quale ha vinto nel 2020 il concorso internazionale “CortiSonanti” come Miglior interprete), “Bye Bye”, “L’estate su di noi” e “Io e la luna”. In questi anni, Anna Capasso si è esibita anche in varie manifestazioni nazionali tra cui “I-Tim Tour”, la 19ª edizione dell’Ischia Global Film & Music Festival e il Pride di Napoli 2021. In tv è stata ospite, in veste di vocal coach, del programma “Stasera tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino su Rai2.

Apprezzata attrice di teatro e cinema, Anna Capasso ha portato in tour il suo spettacolo di prosa e musica dal titolo “Donne in viaggio da Napoli a Broadway”. È stata protagonista di “Gramigna”, al fianco di Biagio Izzo ed Enrico Lo Verso, film diretto da Sebastiano Rizzo, candidato ai Premi David di Donatello. Ha partecipato al convegno “Gioventù Sospesa” al Maschio Angioino di Napoli con i protagonisti della fiction “Mare Fuori” e con Fabrizio Corona. Attualmente è nel cast del musical “Mare Fuori” con la regia di Alessandro Siani.