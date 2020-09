Star Trek: Discovery introduce i primi personaggi transgender e non binary

Nella terza stagione della serie prodotta da Netflix, che inizierà il 15 ottobre e terminerà il 7 gennaio 2021, ci saranno un personaggio transgender, Gray, e un personaggio non binario, Adira.

Star Trek: Discovery nell’imminente terza stagione introdurrà un personaggio transgender e un altro non-binario, in assoluto i primi nella storia del popolare franchise di fantascienza creato oltre cinquant’anni fa da Gene Roddenberry. Gli interpreti saranno rispettivamente Ian Alexander e Blu del Barrio. Il primo, 19enne trans, è già affermato nel mondo dello spettacolo, mentre Blu del Barrio, che si identifica come persona non binaria, è al suo primo ruolo dopo la scuola di recitazione. “La missione di Star Trek è sempre stata quella di dare visibilità alle comunità sottorappresentate perché crede nel mostrare alle persone che un futuro senza divisioni di razza, genere, identità di genere o orientamento sessuale è assolutamente alla nostra portata”, ha dichiarato la co-showrunner e produttrice esecutiva di Discovery Michelle Paradise. “Siamo orgogliosi di lavorare a stretto contatto con Blu del Barrio, Ian Alexander e Nick Adams della GLAAD per creare gli straordinari personaggi di Gray e Adira e dare vita alle loro storie con empatia, comprensione, responsabilizzazione e gioia”.