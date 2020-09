Coronavirus, 1.397 nuovi casi, 92.790 tamponi

I nuovi casi sono 1.397. I morti salgono a 10, aumentano i ricoveri in terapia intensiva. In Lombardia altri 228 positivi, in Emilia Romagna 118, in Campania 193, in Lazio 154.

È di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.326 positivi e 6 decessi. In calo i tamponi, a quota 92.790, circa 10mila in meno rispetto al picco record di mercoledì (102.959). E crescono anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 11 in 24 ore, che portano così il totale a 120. Il totale dei pazienti colpiti dall’epidemia è dunque di 272.912 unità. Aumenta il numero dei guariti o dimessi: +289 (ieri +257) per un totale di 208.490. Gli attualmente contagiati salgono così a 28.915 (+1.098), di cui 1.505 (+68) ricoverati con sintomi e – come detto – 120 in terapia intensiva. Restano in isolamento domiciliare 27.290 pazienti (+527).