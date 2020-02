Stasera in tv, le prime serate del 12 febbraio 2020

Anche stasera ci pensiamo noi di Cultura A Colori al vostro intrettenimento serale televisivo. Di seguito la programmazione, in prima serata, di questo mercoledì 12 febbraio 2020.

Rai 1 – 20:30 – Milano. Calcio: Coppa Italia 2019 / 20 Inter – Napoli – Calcio: Coppa Italia 2019 / 20 Inter – Napoli.

Rai 2 – 21:20 – La risposta è nelle stelle – Ira e Ruth, Luke e Sophia – due coppie separate dal tempo e dall’eta’ – hanno poco in comune, fino a quando una serie di eventi inaspettati portera’ le loro vite ad intrecciarsi. Sophia si sta laureando all’Universita’ di Wake Forest ed e’ riuscita a ottenere uno stage in una prestigiosa galleria d’arte newyorkese. La sua sembra una strada spianata verso il successo, ma la partecipazione come spettatrice a un rodeo le fara’ incontrare l’amore e dara’ una svolta alla sua vita, che sara’ molto diversa da come l’aveva programmata. E’ qui, infatti, che Sophia incontra Luke Collins, un giovane cowboy che sta per affrontare la sfida che gli potra’ garantire il primo posto nella classifica della Professional Bull Riders, la principale associazione di rodeo su tori. Nel frattempo, il novantunenne Ira Levinson, che ha perso sua moglie Ruth otto anni prima, e’ in viaggio verso la Carolina del Nord per raggiungere la colonia artistica del Black Mountain College. Qui, anni prima, aveva comprato il primo quadro per Ruth, avviando una collezione che avrebbe scandito le decadi del loro matrimonio. Un incidente, pero’, interrompe il suo viaggio e sara’ fautore del suo incontro con Sophia e Luke: mentre i due ragazzi lo mettono in salvo, Ira si ricorda della vecchia scatola consunta piena di lettere lasciata sul dietro della macchina e Sophia, sfidando le fiamme, riesce a recuperarla. Piu’ tardi, in ospedale, Sophia guarda all’interno del cofanetto e scopre che e’ pieno di vecchie lettere. Ira, segretamente compiaciuto, le chiede di leggergliele. Tra i due si crea un legame molto forte e la ragazza scopre piano piano tutti i punti in comune tra la sua coppia e quella di Ira. Sebbene appartenenti a due diverse generazioni, le vite delle due coppie convergeranno, dando a Luke e a Sophia gli strumenti necessari per intraprendere con saggezza il loro viaggio verso il futuro, scoprendo i veri valori della vita e l’autentico significato dell’amore.

Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto? – La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la possibilita’ di telefonare in diretta.

Rete 4 – 21:25 – #CR4 LA REPUBBLICA DELLE DONNE – Piero Chiambretti arriva in prima serata con un nuovo programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore.

Canale 5 – 21:20 – CHI VUOL ESSERE MILIONARIO – Torna con Gerry Scotti, in occasione del ventesimo anniversario, il più amato game show di successo al mondo, trasmesso in più di 120 nazioni.

Italia 1 – 21:30 – THE DAY AFTER TOMORROW -L’ALBA DEL GIORNO DOPO – 1 PARTE – A causa del riscaldamento globale il clima della terra cambia in modo estremo e repentino provocando una brusca caduta della temperatura oltre che una enorme onda anomala. Disaster movie D.O.C.

Rai Movie – 21:15 – Il principe abusivo – Antonio (Alessandro Siani), uno squattrinato cronico che vive a scrocco, si ritrova al cospetto di Letizia (Sarah Felberbaum), una principessa viziata in cerca di popolarita’, di cui inevitabilmente si innamora. In un mondo in cui i pregiudizi dei ricchi nei confronti dei poveri sono radicati e difficili da estirpare, per il giovane povero l’unica possibilita’ per stare a corte e’ quella di seguire i consigli del ciambellano di corte Anastasio (Christian De Sica). I ruoli tra mentore e allievo sono pero’ destinati a rovesciarsi quando Anastasio si innamora di Jessica (Serena Autieri), la cugina di Antonio, e avra’ bisogno di suggerimenti per mischiarsi al popolo.