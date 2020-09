Stasera in tv, le prime serate del 14 settembre 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata – Sono passati mesi dalla morte di François, Livia sembra avere finalmente superato il difficile lutto, pare tornata quella di sempre. Salvo è da lei, in Liguria, e Livia è davvero felice di averlo tutto per sé per qualche giorno. Purtroppo però Montalbano riceve una chiamata dal suo commissariato: c’è stato un omicidio e Fazio gli chiede di tornare subito a Vigata. Anche perché del caso ha già cominciato a occuparsene Augello, che ha imboccato però una pista d’indagine totalmente assurda e non c’è modo di dissuaderlo. Non c’è niente da fare, Montalbano deve partire. Livia è assai dispiaciuta, ma non può che avere pazienza, per l’ennesima volta…

Rai 2 – 21:20 – Il fidanzato di mia sorella – Richard Haig e’ un brillante professore inglese che insegna poesia romantica al Trinity College di Cambridge e ha una passione sfrenata per le belle donne, come suo padre Gordon. Richard ha una relazione con la 25enne Kate, una studentessa americana che ha frequentato il suo corso, e sta per diventare padre. Poco prima di ricevere la notizia, pero’, l’affascinante professore si imbatte casualmente in Olivia, esuberante ed eccentrica scrittrice di romanzi, che gli fa perdere la testa. Ben presto, pero’, Richard scopre che Olivia, l’unica donna capace di tenergli testa e di fargli rivalutare la sua vita da don Giovanni, e’ la sorella di Kate, la madre di suo figlio…

Rai 3 – 21:20 – Presa Diretta – Il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e la sua squadra attraverso i nervi scoperti del paese, non solo sulle questioni al centro del dibattito pubblico, ma anche su alcuni importanti temi trascurati dall’agenda della politica.

Rete 4 – 21:25 – QUARTA REPUBBLICA – Programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – 21:20 – GRANDE FRATELLO VIP – Alfonso Signorini conduce la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Storie di vita e grandi emozioni con gli inquilini vip della celebre casa di Cinecittà.

Italia 1 – 21:30 – ATTACCO AL POTERE 2 – 1 PARTE – A Londra il Primo ministro britannico muore in circostanze misteriose. Il suo funerale rappresenta un evento a cui non possono mancare tutti i leader piu’ importanti del mondo occidentale. Tuttavia, quello che dovrebbe essere l’evento piu’ protetto della Terra si trasforma presto in un complotto per uccidere i capi piu’ potenti del pianeta, devastando ogni punto di riferimento noto nella capitale inglese e scatenando una terrificante visione del futuro. La vita del presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher e’ in serio pericolo ma Mike Banning, il suo formidabile capo dei Servizi segreti, fara’ di tutto per evitare il peggio.

Rai Movie – 21:10 – Per qualche dollaro in più – Secondo film della trilogia “del dollaro” di Sergio Leone.Due pistoleri danno la caccia a un bandito messicano, uno per la taglia l’altro per ucciderlo.