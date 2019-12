Stasera in tv, le prime serate del 29 dicembre 2019

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,25 Il mio nome e’ Thomas

Thomas parte dall’Italia per raggiungere il deserto spagnolo nella zona di Almeria dove trovare l’atmosfera e la pace nec essaria per leggere un libro…

Rai Due 21,20 Il Campionato fa 90

Un varietà quiz per celebrare i 90 anni della Lega Calcio di Serie A. Una grande occasione per rivivere storie, rivedere personaggi e festeggiare insi…

Rai Tre 21,20 I miserabili 2018

Nel 1815, dopo la sconfitta nella battaglia di Waterloo, la Francia è in ginocchio. Jean Valjean viene finalmente rilasciato dopo aver scontato 19 ann…

Rete 4 21,25 Love actually-L’amore davvero

Londra, alcune settimane prima di Natale. Scene di vita quotidiana. Il Primo Ministro deve vedersela con il personale di servizio, uno scrittore tradi…

Canale 5 21,20 Zootropolis

Zootropolis e’ una citta’ che non assomiglia a nessun’altra dato che e’ progettata e abitata da animali. Qui, la piccola coniglietta Judy Hoops scopre…

Italia Uno 21,25 Din Don – Il ritorno

Sequel del primo fortunato episodio con Enzo Salvi. Donato e’ tornato a fare il manager. All’improvviso riceve una telefonata: don Dino e’ volato in c…