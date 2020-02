Stasera in tv, le prime serate dell’8 febbraio 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – 70° Festival della Canzone Italiana

20.45

Tradizionale appuntamento musicale che si svolge in cinque serate in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Nel corso del le serate si esibiranno 24 artisti.

RAI 2 – N.C.I.S. – Stagione 16 Episodio 8 – Fuoco amico (Telefilm)

21.05

La serie segue le indagini di un gruppo di agenti speciali della marina del NCIS, un acronimo che sta per Naval Criminal Investigative Service. L’agenzia federale esiste davvero, è stata fondata addirittura nel 1882, e la sua mission è quella di investigare sui crimini associati alla Marina militare americana o al corpo dei Marines. Nei suoi compiti però rientra anche l’attività di controspionaggio e di antiterrorismo.

RAI 3 – Braveheart – Cuore impavido (Film)

20.30

Nel tardo tredicesimo secolo, William Wallace torna in Scozia, la sua terra, dopo molti anni passati lontano. Il re di Scozia è morto e re Edoardo I d’Inghilterra si è insediato al suo posto. Dopo la morte del padre e l’assassinio della moglie, Wallace tiene testa agli oppressori inglesi guidando la sua patria attraverso la lunga e sanguinosa guerra di liberazione.

RETE 4 – Scent of a woman (Film)

21.27

Charlie Simms e’ uno studente di umili origini di una scuola esclusiva del New England. Per raggranellare qualche soldo e andare a trovare la sua famiglia, accetta un lavoro temporaneo come accompagnatore di un colonnello cieco in pensione.

CANALE 5 – Un’estate ai Caraibi (Film)

21.21

CineCocomero per una serata in leggerezza tra gag infedeli e bone succintamente vestite.

ITALIA 1 – Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro (Film)

21.20

Gwendolyn Shepherd ha appena scoperto di essere il membro finale del Circolo dei Dodici, un gruppo segreto di viaggiatori nel tempo. Ancora non a suo agio nel nuovo ruolo, dovra’ combattere contro le insidie del passato, rivedere la sua relazione con Gideon, confrontarsi con gli oscuri segreti che attorniano il gruppo dei Dodici e ricercare uno dei due cronografi segreti rubato da Lucy e Paul.

RAI MOVIE – Miracolo a Sant’Anna

21.10

Soldati americani bloccati in un paesino al di la’ delle linee nemiche riscoprono la speranza e trovano la forza di andare avanti.