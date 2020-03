Uefa, sospese Europa e Champions League

Anche la Uefa si è arresa per evitare il dilagante contagio che sta investendo anche nel mondo del calcio. Una riunione di emergenza dopo i casi positivi in Italia e Inghilterra, e la conseguente quarantena di squadre come Juventus, City, Inter, Real Madrid, Chelsea.

Il comunicato della Uefa:

“Alla luce degli svilippi dovuti alla diffusione del COVID-19 in Europa e delle relative decisioni prese da diversi governi, tutte le partite delle competizioni Uefa per club in programma la settimana prossima vengono posticipate. Ciò include le rimanenti partite Uefa Champions League, ottavi di ritorno, in programma il 17 e 18 marzo 2020. Ulteriori decisioni su quando si svolgeranno tali partite verranno comunicate in seguito”.

“A seguito dei rinvii, anche i sorteggi dei quarti di finale di Champions League e Uefa Europa League previsti per il 20 marzo sono stati rinviati. La Uefa ha invitati ieri ai rappresentanti delle 55 nazioni associate, insieme ai consigli di amministrazione dell’European Club Association e delle Leghe europee e un rappresentante della FIFpro, a una riunione di videoconferenza martedì 17 marzo per discutere per discutere della risposta del calcio europeo all’eoidemia del Coronavirus”.