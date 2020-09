Accadde Oggi, i fatti del 6 settembre

Oggi 6 settembre 2020 è il 250esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:35 e tramonta alle 19:27. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Toro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 6 settembre.

1915 – Il primo prototipo di carro armato viene testato dall’Esercito britannico per la prima volta

Il carro armato è un veicolo da combattimento terrestre. Essi sono veicoli adatti ad ingaggiare scontri in movimento anche su brevi distanze, che si suddividono in carri armati leggeri, medi, pesanti e superpesanti. Questa tipologia di mezzo militare venne utilizzato in un campo di battaglia per la prima volta nella battaglia della Somme, durante la prima guerra mondiale.

1936 – Muore Benjamin, l’ultimo esemplare di tigre della Tasmania

Il 6 settembre 1936 muore Benjamin, l’ultimo esemplare di tigre della Tasmania. Il tilacino, noto anche coi nomi di lupo marsupiale, tigre della Tasmania o lupo della Tasmania, è stato un marsupiale carnivoro estinto vissuto in Australia, Tasmania e Nuova Guinea. Estintosi durante la prima metà del XX secolo, il tilacino rappresentava l’ultima specie vivente della famiglia Thylacinidae, nonché il marsupiale carnivoro di maggiori dimensioni, e, fino a circa 3500 anni fa (data stimata dell’arrivo del dingo in Australia) anche il predatore oceaniano di maggiori dimensioni in assoluto.

1970 – Pippi Calzelunghe appare in TV

Pippi Calzelunghe è stata una serie televisiva svedese prodotta da Sveriges Radio, basata sul personaggio di Pippi Calzelunghe del romanzo per ragazzi Pippi Calzelunghe (in svedese Pippi Långstrump, 1945) della scrittrice svedese Astrid Lindgren. È stata prodotta anche una serie animata. In Italia I DVD della serie sono stati distribuiti da DeAgostini.

Oggi nasceva – Andrea Camilleri

Andrea Calogero Camilleri (Porto Empedocle, 6 settembre 1925 – Roma, 17 luglio 2019) è stato uno scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo italiano. Ha raggiunto la popolarità dalla fine degli anni novanta per aver ispirato la serie televisiva di grande successo Il commissario Montalbano trasmessa da Rai 1. Ha anche insegnato regia all’Accademia nazionale d’arte drammatica, e tra gli studenti ha avuto Luca Zingaretti, che poi diventerà il Commissario Montalbano. Le sue opere (oltre cento) sono state tradotte in almeno 120 lingue (tra cui inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, irlandese, russo, polacco, greco, norvegese, ungherese, giapponese, ebraico e croato) e ha venduto più di 10 milioni di copie.

I santi commemorati oggi

– San Zaccaria

Profeta

– Santa Bega

Badessa

– Beato Bertrando da Garrigue

Domenicano