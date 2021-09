Archì Culture Club lo spazio green dove la cultura ti fa salire di livello: giovedì 30 settembre l’inaugurazione

Uno spazio multidisciplinare per le arti in comunicazione e una nuova, ritrovata socialità, sotto il segno della cultura. Giovedì 30 settembre, a partire dalle 18.30, in via Ripuaria 71 a Qualiano (NA), inaugura Archì Culture Club lo spazio green dove la cultura ti fa salire di livello, un’associazione finalizza alla promozione e valorizzazione della cultura in tutte le sue espressioni. Il progetto si concretizza in uno spazio dedicato al coworking, allo smart working, alla realizzazione di corsi e laboratori formativi dedicati a differenti forme d’arte e sapere, dove ogni socio può proporsi come tutor o fruire delle conoscenze messe in campo per la crescita individuale. Non solo arte ma anche sostenibilità: Archì è un progetto basato sui principi della green economy; l’intera sede è stata allestita con il riutilizzo di materiali, forniture e arredi di recupero, riciclati e/o nuovamente riciclabili. Archì è stato ideato e progettato dall’architetto Luigi Margiore, fondatore nel 2011 di Architecture Office, studio di architettura e ingegneria integrata.

«Archì, in effetti è uno stile di vita – spiega Luigi Margiore. Nasce, quindi, per perseguire un sogno un po’ utopistico che trova la sua concretizzazione nel momento in cui sono stato costretto a dover resettare tutto e ripartire daccapo. Ovviamente non da zero ma dal punto in cui avevo messo delle solide basi. Dunque rientro al porto sicuro e riparto con i miei valori, la mia esperienza e un sogno stipato nel cassetto».

Lo spazio, aperto dal lunedì al venerdì, ore 9.00-18.00, nel week end cambia volto e si trasforma in una social zone, che prevede forme di intrattenimento, relax e gioco per i soci. Il Culture Club comprende uno studio di progettazione, uno spazio interno comune con postazioni singole, un giardino, un dehor, una buvette, free wi-fi. Per accedere ai servizi, coloro che decideranno di aderire all’associazione culturale, riceveranno una A-Card, individuale e personalizzata e dovranno registrarsi tramite l’AppSistem.

La card indica anche il proprio level state, che può crescere o decrescere in base al livello di conoscenze acquisite. Perché ad Archì la cultura è il viatico per il miglioramento individuale e anche per accedere ad alcuni piccoli privilegi: ticket, gadget, coupon, voucher.

Durante l’inaugurazione, alla quale si potrà prendere parte su invito, interverranno: il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis, il vicesindaco della Città metropolitana Domenico Marrazzo, il consigliere regionale Michele Schiano di Visconti, il consigliere regionale Giovanni Mensorio, il presidente del consiglio comunale di Qualiano Salvatore Onofaro, Luigi Pezone amministratore unico della catena di Hotel LHP, l’architetto Luigi Margiore.

L’evento sarà allietato dalla performance musicale del M° Pino Ciccarelli

Archì Culture Club gode del patrocinio del Comune di Qualiano, e del sostegno di oltre 90 tra partner e sponsor, tra i quali si annoverano LHP Hotel, Illy caffè, Co.Ger, Senese Impianti.

Media partner della serata: TeleClubItalia e Tv Luna (che trasmetterà l’evento nell’abito del format ….in città di Lorenza Licenziati).

Archì – Culture Club

via Ripuaria 71 – 80091 – Qualiano (Na)

Info e contatti: tel. +39 3042055 – info@clubarchi.org – www.clubarchi.org

