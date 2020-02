Coronavirus, come si sta muovendo l’Italia

Sette vittime, è un nuovo caso a Palermo che riguarda una turista proveniente da Bergamo.

Non è molto allarmante il bollettino medico che ha riguardato il Coronavirus nella nostra nazione, nella giornata di ieri. Anzi.

E io governo si sta muovendo. Sport a porte chiuse in cinque regioni, compresa la gara di giovedì di Europa League dell’Inter, i paesi della zona rossa messi in quarantena e controllati dalle forze dell’ordine, anche dall’esercito.

Al momento non esistono casi di coronavirus, nemmeno sospetti, in Valle d’Aosta, dove a comunicalo è stato proprio il Governo della Regione autonoma dopo i risultati, giunti stanotte, degli esami sui tamponi dei sei casi sospetti che sono stati eseguiti in laboratori di Milano e Torino.

Il decreto di ieri sera, inoltre, ha disposto lo stop alle gite scolastiche, sia i viaggi di istruzione sia le uscite o i progetti di scambio e gemellaggio, sospesi fino al 15 marzo per le scuole di ogni ordine e grado.