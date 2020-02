Europa League, Roma e Inter volano agli ottavi

I giallorossi pareggiano 1-1 in casa del Gent. I nerazzurri battono il Ludogorets 2-1 in un Meazza vuoto per l’emergenza Coronavirus.

La Roma compie la sua missione senza metterci troppo impegno. Dopo la vittoria della scorsa settimana all’Olimpico, superano il turno grazie al pareggio per 1-1 sul campo del Gent. Al vantaggio dei padroni di casa con David al 25′ replica al 29′ Kluivert al terzo centro in questa edizione della seconda manifestazione europea per club.

Anche l’ Inter si qualifica senza troppe preoccupazioni agli ottavi battendo 2-1 il Ludogorets in uno stadio ‘Meazza‘ desolatamente vuoto per l’emergenza Coronavirus. I nerazzurri, forti del successo per 2-0 ottenuto in Bulgaria, giocano al piccolo trotto gestendo uomini ed energie in vista del derby d’Italia di domenica prossima. Unico brivido per i ragazzi di Conte la rete subita da Cauly al 26′ al primo tiro in porta ma ribaltata già nel primo tempo dai gol di Biraghi al 31′ e Lukaku al 49′.

Missione compiuta anche per la Roma. Ai giallorossi basta l’1-1 ottenuto in casa del Gent per staccare il pass per la prossima fase della competizione in virtù del successo dell’andata quando, all’Olimpico, Carles Perez realizzò la sua prima rete in giallorosso che, considerando il risultato di Gand, diventa ancor più preziosa. Al vantaggio dei padroni di casa con David al 25′ replica al 29′ Kluivert al terzo centro in questa edizione della seconda manifestazione europea per club. Venerdì alle 13 a Nyon i capitolini e i nerazzurri conosceranno l’avversaria degli ottavi che si disputeranno il 12 e 19 marzo.