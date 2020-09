Facebook, soldi agli utenti per disattivare l’account

In vista delle elezioni americane Facebook sta proponendo ad alcuni utenti di partecipare a un esperimento sui social media.

Facebook ti paga fino a 120 dollari per disattivare l’account sullo stesso social o anche su Instagram. Da qualche tempo la piattaforma di Zuckerberg sta conducendo una serie di studi sull’impatto dei social network sui processi democratici e sulle elezioni.

L’esperimento, ha sottolineato il vicepresidente Nick Clegg, è stato pensato «per comprendere meglio l’impatto di Facebook e Instagram sugli atteggiamenti e comportamenti politici chiave durante le elezioni negli Stati Uniti del 2020».La ricerca fa parte di una strategia intrapresa dalla piattaforma dopo le polemiche sul voto del 2016. Comprende anche la limitazione degli spot politici nella settimana che precede le elezioni Usa, annunciata la scorsa settimana.

La disattivazione dell’account di chi sceglie di partecipare volontariamente all’esperimento è temporanea e parte dalla fine di settembre. Si potrà ricevere un massimo di 20 dollari a settimana, per un totale massimo di 120 dollari per l’intero periodo dello studio. Gli utenti coinvolti da Facebook nell’esperimento per la ricerca sui social media saranno complessivamente tra 200 mila e 400 mila.L’esperimento dovrebbe iniziare nella seconda metà di settembre. E il periodo massimo di disattivazione dell’account sarà di sei settimane. I potenziali partecipanti vedranno un avviso su Facebook o Instagram che li inviterà a prendere parte alla ricerca. I campioni di studio saranno formati per garantire che i partecipanti rispecchino la diversità della popolazione adulta degli Stati Uniti, nonché degli utenti dei due social.