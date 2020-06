“Maddie McCann è morta”, la polizia tedesca dice di avere “prove concrete”

La piccola è scomparsa nel 2007 in Portogallo all’età di 3 anni.

Il procuratore tedesco Hans Christian Wolters ha scritto ai genitori di Madeleine “Maddie” McCann comunicando loro che la bambina è morta.

“Abbiamo concrete evidenze che il nostro sospetto ha ucciso Madeleine”, ha dichiarato il magistrato riferendosi a Christian Brueckner, già condannato per pedofilia. “Siamo vicini al vostro dolore”, ha aggiunto Wolters.

La lettera inviata dai procuratori tedeschi ai genitori di Maddie, Kate e Gerry McCann, rappresenta la prima comunicazione ufficiale alla famiglia sul decesso.

A inizio giugno la procura di Braunschweig aveva annunciato di avere indagato per omicidio Brueckner, attualmente in carcere in Germania.

Tramite i registri telefonici, la polizia tedesca ha localizzato il 43enne Brueckner vicino al luogo in cui Maddie è scomparsa, a Praia da Luz, in Portogallo.

I genitori hanno chiesto di vedere le prove del decesso, ma la procura tedesca non è d’accordo. “Capisco i genitori ma se riveliamo maggiori dettagli possiamo compromettere l’indagine”, ha sottolineato il procuratore Wolters, “non possiamo dire perché è morta poiché è più importante inchiodare il colpevole piuttosto che mettere le nostre carte sul tavolo spiegando loro perché pensiamo lo sia”.