Quando muore un amore: inno poetico alla legittimità di ogni emozione

Giugno è stato il mese dedicato alla consapevolezza dei diversi orientamenti sessuali (Pride Month), ma ogni giorno è necessario tenere accesa la luce del rispetto e della valorizzazione di ogni emozione e delle legittime differenze.

Quando muore un amore. Storie di lutto e memoria” è dedicato proprio a questa consapevolezza.

Si tratta della prima pubblicazione con la casa editrice romana Controluna, sotto la direzione editoriale dalla nota poetessa e scrittrice Gloria Vocaturo, per il poeta toscano Matteo Carlesi .

Il volume si compone di 46 poesie, divise in 2 parti più un intermezzo.

La silloge poetica è un viaggio nell’accettazione della perdita dell’amato fino alla costruzione del suo ricordo. Il passaggio dallo struggimento e il dolore, che caratterizzano la perdita fisica del proprio compagno, divengono una necessaria sopravvivenza al presente e a se stesso.

La vita di coppia viene interrotta dalla malattia e dalla conseguente morte, ma la fine di un amore non ne scalfisce il vivido ricordo.

Il passaggio in versi dalla prima alla seconda parte del volume è netto: il dolore, la malattia e la fine della vita terrena bloccano il corpo e il cuore dell’autore che però ben capisce la necessità che il dolore e lo struggimento debbano lasciare il posto al ricordo, positivo e tenero dell’amato compagno. I versi vogliono ricomporre un’immagine dell’amato compianto, in una dimensione di nostalgia e affetto, per celebrare i ricordi e il vissuto condiviso, e ripartire, tenendo nel cuore chi adesso non c’è più.

Dalla poesia Angoscia – Parte I In ricordo di A.:

Io solo resto

senza occhi, senza speranza,

senza vita, senza aria né acqua.

Il mio campo è seccato.

Il mio mondo è caduto.

Rotto.

Infranto.

Spezzato.

Il mio amore è morto.

Si arriva alla Parte II In memoria di A., un estratto da Ovunque:

Ovunque,

nei profumi e negli aromi,

di questo marzo che ha portato i primi fiori,

e la speranza come gocce di brina

si è fatta largo nel nostro giardino

La prefazione è affidata al pluripremiato poeta Davide Rocco Colacrai che di Matteo Carlesi e il suo volume dice “l’autore ci affida – nudo e vulnerabile, e cruda nella sua verità – la sua storia personale (…) una storia che siamo chiamati ad ascoltare attentamente, senza paura (…) una storia a cui dobbiamo accostare l’orecchio con la massima delicatezza, perché insieme all’autore ne siamo noi i custodi; una storia intima e fragile che ci disarma e ci rende più umani, più veri nella consapevolezza che niente è immortale”

Il libro è disponibile su ordinazione in tutte le librerie e store digitali.

Link ad acquisto Amazon: https://amzn.eu/d/33S7f94

Riferimenti social per tag

Facebook – https://www.facebook.com/matteo.il.bardo

Instagram – @aduial82

Scheda libro

“Quando muore un amore. Storie di lutto e memoria”

Autore: Matteo Carlesi

Codice ISBN 9791280844729 Prezzo 13,00 euro

Pagine 102

Note biografiche

Matteo Carlesi, nato nel 1982 a Pontedera, laureato in CTF, lavora da sempre nel settore farmaceutico. Vive a Villa Campanile, nella campagna toscana, insieme a Nozzi, il suo gatto rosso. Nel tempo libero si dedica al giardinaggio, alla musica e alla lettura, soprattutto di saggi di arte e storia medievale. Ama viaggiare e collezionare libri, fumetti e action figures.