Sardegna, sacchetti con la spesa su un tappeto rosso

Un grande regalo che i cittadini di Iglesias, hanno voluto fare ai meno fortunati.



Sono centinaia, su un lungo tappeto rosso che attraversa il centro della città: sono sacchetti della spesa lasciati dagli abitanti per aiutare i più poveri. Siamo a Iglesias, i cittadini hanno comprato doni e generi di prima necessità per permettere a chi è in difficoltà di trascorrere un Natale dignitoso.

La foto, che immortala via Azuni, è stata scattata qualche giorno fa e ha fatto il giro del web.

“Non è spazzatura ma sacchetti con regali per le persone bisognose. Queste immagini riscaldano il cuore”, si legge in uno dei tanti messaggi apparsi su internet.

Un grande gesto di solidarietà da parte degli abitanti del Comune sardo, che conta circa 26mila anime.