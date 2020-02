Stasera in tv, le prime serate del 4 febbraio 2020

Anche stasera, Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella scelta alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 20:30 – Red Carpet del Teatro Ariston Prima Festival – Tradizionale appuntamento musicale che si svolge in cinque serate in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Nel corso del le serate si esibiranno 24 artisti.

Rai 2 – 21:20 – Big Hero 6 – Hiro Hamada, brillante prodigio della robotica, si ritrova preso nella morsa di una trama criminale tesa a distruggere la frenetica e altamente tecnologica citta’ di San Fransokyo. Con l’aiuto del robot sua guardia del corpo di nome Baymax, Hiro unisce le sue forze con quelle di un riluttante team di neo-combattenti del crimine per salvare la citta’.

Rai 3 – 21:20 – #cartabianca – Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

Rete 4 – 21:25 – SEMPRE PIU’ FUORI DAL CORO – Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.

Canale 5 – 21:21 – MA CHE BELLA SORPRESA – 1 PARTE – Guido, professore milanese di letteratura al liceo, e’ un romantico sognatore che vede la propria esistenza frantumarsi il giorno che la sua compagna decide di lasciarlo per un altro uomo. Guido entra in crisi, ma a confortarlo c’e’ il suo migliore amico Paolo, un suo ex svogliato studente, ora insegnante di educazione fisica. Paolo fara’ di tutto per aiutarlo, arrivando anche a convocare a Napoli i genitori di Guido. Poi, l’incontro con Silvia, una nuova vicina di casa, fa tornare finalmente il sorriso sul volto di Guido: lei e’ bellissima ed e’ la donna perfetta. O cosi’ sembra…

Italia 1 – 21:25 – LA PUPA E IL SECCHIONE E VICEVERSA – RIASSUNTO – Pupe, secchioni e viceversa convivono in una villa e competono a coppie per scambiarsi il proprio sapere e migliorarsi a vicenda, allo scopo di vincere il premio finale. In ogni puntata prove di cultura generale, abilita’ fisica e conoscenza reciproca determinano la classifica e l’eliminazione. Condotto da Paolo Ruffini, con la partecipazione di Francesca Cipriani e tanti ospiti dal mondo dello spettacolo e della cultura.

Rai Movie – 21:10 – La spia – A Most Wanted Man – Amburgo. Issa Karpov, un ragazzo mezzo russo e mezzo ceceno, torturato e quasi esanime, piomba nella comunita’ islamica della citta’ tedesca per chiedere aiuto e la fortuna del padre russo: e’ una vittima, un ladro o, ancor peggio, un estremista in vena di distruzione? Nella sua rete di intrighi cadono il banchiere britannico Thomas Brue e la giovane avvocatessa Annabel Richter, determinata a difendere gli indifendibili; ma c’e’ qualcuno che li osserva: GÜnther Bachmann, il rude e geniale capo di una piccola organizzazione anti-terrorista con base nella citta’ tedesca, che con l’aiuto dei detective Irna Frey e Max cerchera’ di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle.