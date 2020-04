The week: le notizie più importanti della settimana

Ecco di seguito le notizie più importanti che la redazione di Cultura a Colori ha selezionato per questa settimana.

ATTUALITÀ

COVID- 19, la situazione resta invariata

Le misure restrittive funzionano ma la strada è ancora lunga. In Italia superati i 22mila decessi. Più di due milioni in tutto il mondo i casi confermati. New York e Regno Unito prolungano il lock down.

POLITICA ITALIA

Covid-19 e Fase 2: cosa succede il prossimo 4 maggio?

La ripresa, come detto dal Governo e dallo stesso Premier Conte, sarà graduale e avverrà dal 4 maggio, ma con la promessa che se anche prima di tale data si verificassero le condizioni, si cercherà di provvedere di conseguenza.

POLITICA ESTERA

Covid-19, Trump sospende aiuti all’Oms

Durissimo attacco, ieri, del presidente americano Trump contro l’Oms rea, a suo dire, di non essere stata celere nella lotta contro la pandemia da Covid-19.

SPETTACOLO

Andrea Bocelli canta nel Duomo di Milano: la sua voce ascoltata in tutto il mondo

Il concerto del tenore, ascoltato sul finale da 2,7 milioni di spettatori in diretta su Youtube, si è concluso sulle note di Amazing Grace, l’unico brano cantato all’esterno, con alle spalle la solitaria e maestosa cattedrale.

SCIENZA

Coronavirus, il vaccino italo-britannico: a fine aprile i primi test sull’uomo

L’azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia (vicino Roma) e lo Jenner Institute della Oxford University hanno annunciato che inizieranno a fine aprile (in Inghilterra) i test accelerati sull’uomo – coinvolti 550 volontari sani – del prototipo di vaccino messo a punto in partnership.

CRONACA

VIDEO – Il Coronavirus ci ha portato via anche Luis Sepúlveda

Ha lottato contro il virus per un mese e mezzo, ma alla fine non ce l’ha fatta. È morto a 70 anni l’autore de ‘Il vecchio che leggeva romanzi d’amore’, e di ‘Storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a volare’.

SPORT

L’idea della FIGC per il ritorno in campo a maggio

Ci sono tanti, troppo soldi e interessi in ballo per poter fermare il calcio, almeno nel nostro paese.

Salvo clamorosi colpi di scena, quindi, il prossimo 4 maggio le società di calcio, almeno quelle di Serie A, dovrebbero tornare ad allenarsi.

